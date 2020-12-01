Футбол. "Шахтер" снова обыграл "Реал" в Лиге чемпионов

Футболисты донецкого "Шахтера" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА второй раз в нынешнем сезоне обыграли мадридский "Реал".

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Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась со счетом 2:0.

Мячи забили Дентиньо (57-я минута), и Манор Соломон (82).

Благодаря этой победе "Шахтер" вышел на второе место в группе B. У них теперь 7 очков, как и у "Реала", однако "Шахтер" опережает испанцев благодаря победам в личных встречах.

21 октября "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл "Реал" со счетом 2:3.

Вадим Ребрина

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