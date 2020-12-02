Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото

Сегодня, 2 декабря, в итальянском Турине на стадионе Альянц "Динамо" играло с "Ювентусом" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Киевляне проиграли со счетом 0:3.
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Голы забили:
- на 21-й минуте Федерико Кьеза;
- на 57-й минуте Криштиану Роналду;
- на 66-й минуте Альваро Мората.
В другом поединке группы G Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" в Будапеште проиграл испанской "Барселоне" – 0:3.
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" 8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграет против "Ференцвароша".