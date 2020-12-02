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02.12.2020, 23:53

Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото

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Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото
Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото
Лига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фотоЛига чемпионов. "Динамо" – "Ювентус": итальянцы забили три безответных мяча – фото

Сегодня, 2 декабря, в итальянском Турине на стадионе Альянц "Динамо" играло с "Ювентусом" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне проиграли со счетом 0:3.

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Голы забили:

- на 21-й минуте Федерико Кьеза;

- на 57-й минуте Криштиану Роналду;

- на 66-й минуте Альваро Мората.

В другом поединке группы G Лиги чемпионов венгерский "Ференцварош" в Будапеште проиграл испанской "Барселоне" – 0:3.

Турнирная таблица – группа G (Скриншот Google)

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" 8 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве сыграет против "Ференцвароша".

  • Сегодняшний матч впервые в истории Лиги чемпионов судила женщина-арбитр Стефани Фраппар.
  • 21 октября киевское "Динамо" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграло туринскому "Ювентусу"  со счетом 0:2.
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Теги: футбол, Лига чемпионов, Ювентус, динамо киев
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