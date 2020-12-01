Футбол. Украинский форвард забил три гола за три минуты – видео

Нападающий МФК "Николаев" Владислав Войцеховский забил три гола за три минуты в матче Первой лиги против херсонского "Кристалла".

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Форвард появился на поле на 73-й минуте. Как отметили в пресс-службе николаевского клуба, это был первый его матч после полуторамесячного перерыва из–за травмы.

Первый гол Войцеховский забил на 87 минуте, переиграв голкипера при выходе один на один. На 88-й он выиграл позицию у защитника и в касание замкнул прострел. На 89-й форвард оформил хет-трик, добив мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной херсонцев.

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"Николаев" разгромил в этом матче соперника со счетом 6:0. Кроме Войцеховского, также отличились Богдан Порох, Владимир Одарюк и Богдан Кушниренко.

"Николаев" занимает шестое место в Первой лиге, имея 25 очков после 15 сыгранных туров. "Кристалл" идет на последнем месте с четырьмя зачетными пунктами.

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Видео – пресс-служба МФК "Николаев"