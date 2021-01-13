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В стиле Неймара. Прием украинца оценил крупнейший в Instagram футбольный паблик – видео

13.01.2021, 14:06
В стиле Неймара. Прием украинца оценил крупнейший в Instagram футбольный паблик – видео - Фото
Роман Яремчук (фото - ЕРА)

Форвард сборной Украины Роман Яремчук сделал красивый прием в матче за "Гент" в чемпионате Бельгии. Видео эпизода опубликовал 433 – один из самых популярных футбольных пабликов в Instagram с 33,6 млн подписчиков.

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На ролике запечатлено, как Роман технично принял мяч на пятку длинную передачу, подработал правой и продолжил атаку.

Подобными финтами известен знаменитый бразилец из "ПСЖ" Неймар, о котором и упомянули авторы 433 в подписи к посту.

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Публикация от 433 (@433)

  • Яремчук является воспитанником львовских "Карпат" и киевского "Динамо". В 2016 году на правах аренды играл за "Александрию", в 2017-м перешел в "Гент". Является основным форвардом сборной Украины.

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Марк Сировой
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