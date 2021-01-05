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Футбол. Сейвы украинских вратарей стали одними из лучших в групповом этапе ЛЧ – видео

05.01.2021, 08:58
Футбол. Сейвы украинских вратарей стали одними из лучших в групповом этапе ЛЧ – видео - Фото
Анатолий Трубин (фото - пресс-служба ФК Шахтер) и Руслан Нещерет (фото - пресс-служба ФК Динамо). Коллаж - LIGA.net

Сейвы юных украинских вратарей Руслана Нещерета ("Динамо") и Анатолия Трубина ("Шахтер") вошли в топ-8 сейвов группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА в Instagram.

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В список вошел сейв Нещерета в выездном поединке против "Барселоны". 18-летний вратарь в красивом прыжке вытащил из девятки удар со штрафного от легендарного Лионеля Месси. Этот матч "динамовцы" проиграли со счетом 2:1.

У 19-летнего Трубина УЕФА выделило сейв в домашнем матче против "Интера". Форвард миланцев Ромелу Лукаку мощно пробил со штрафного метрах в 15-18 от ворот дончан, однако юный голкипер перевел удар в перекладину. Трубин не пропускал голов в этом матче – и поединок завершился мо счетом 0:0.

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В топ-8 также вошли сейвы Мануэля Нойера ("Бавария"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Петера Гулачи ("РБ Лейпциг"), Янна Зомера ("Боруссия" Менхенгладбах) и Эдуара Менди ("Челси").

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Марк Сировой
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