Футбол. Сейвы украинских вратарей стали одними из лучших в групповом этапе ЛЧ – видео

Сейвы юных украинских вратарей Руслана Нещерета ("Динамо") и Анатолия Трубина ("Шахтер") вошли в топ-8 сейвов группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает УЕФА в Instagram.

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В список вошел сейв Нещерета в выездном поединке против "Барселоны". 18-летний вратарь в красивом прыжке вытащил из девятки удар со штрафного от легендарного Лионеля Месси. Этот матч "динамовцы" проиграли со счетом 2:1.

У 19-летнего Трубина УЕФА выделило сейв в домашнем матче против "Интера". Форвард миланцев Ромелу Лукаку мощно пробил со штрафного метрах в 15-18 от ворот дончан, однако юный голкипер перевел удар в перекладину. Трубин не пропускал голов в этом матче – и поединок завершился мо счетом 0:0.

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В топ-8 также вошли сейвы Мануэля Нойера ("Бавария"), Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Куивина Келлехера ("Ливерпуль"), Петера Гулачи ("РБ Лейпциг"), Янна Зомера ("Боруссия" Менхенгладбах) и Эдуара Менди ("Челси").

"Динамо" и "Шахтер" заняли третьи места в своих группах ЛЧ. Оба клуба сыграют в плей-офф Лиги Европы и уже получили своих соперников.

Трубин попал в сборную "открытий" ЛЧ и признан болельщиками "Шахтера" лучшим игроком 2020 года.

Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный вошли в топ-50 талантов Европы по версии УЕФА.

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Марк Сировой

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