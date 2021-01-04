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Футбол. Роналду побил достижение Пеле и вплотную приблизился к историческому рекорду видео

04.01.2021, 10:57
Кришгтиану Роналду (фото - JuventusFC, Twitter)
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Португальский форвард Криштиану Роналду обошел легендарного бразильца Пеле по числу голов в официальных матчах. Он стал вторым в истории бомбардиром по этому показателю и вплотную приблизился к рекорду Йозефа Бицана, передает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что вчера Роналду сделал дубль за "Ювентус" в поединке Серии А против "Удинезе" (4:1). Таким образом он забил 758 голов в официальных играх, тогда как у Пеле их было 757.

Сейчас Роналду находится за шаг до рекорда Йозефа Бицана, отмечают в издании. Австрийско-чехословацкий футболист забил 759 голов, выступая с 1931 по 1957 год.

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Видео – Serie A/YouTube

Марк Сировой
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