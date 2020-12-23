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Живая легенда. Месси побил "вечный" рекорд Пеле – видео видео

23.12.2020, 07:11
Лионель Месси, рекорд (фото - пресс-служба ФК Барселона)
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд легендарного бразильца Пеле, забив наибольшее число голов за один клуб в истории мирового футбола. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Месси удалось побить рекорд, благодаря голу в ворота "Вальядолида". Этот мяч стал 644-м для аргентинца за 749 матчей после 17 лет выступлений за "Барсу".

До этого "вечный" рекорд принадлежал Пеле, которого называют "королем футбола". Он забил 643 гола за "Сантос", а последний матч за бразильский клуб провел в далеком 1974 году.

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В топ-5 рекордсменов также входят Герд Мюллер ("Бавария" Мюнхен, 570 голов), Фернанду Пейротеу ("Спортинг" Лиссабон, 569) и Йозеф Бицан ("Славия" Прага, 542). Все эти футболисты выступали еще в ХХ веке: Мюллер – в 60-70-х, Пейротеу – в 30-40-х, а Бицан – в 30-50-х.

"Барселона" в Twitter отметила пост про Месси смайликом козла. С английского футбольного сленга это переводится так: "GOAT – greatest of all time – величайший всех времен".

Сейчас Месси близок еще к одному рекорду Пеле. Бразилец забил 77 голов за сборную, что является лучшим показателем в Южной Америке. У Месси пока – 71 гол в футболке Аргентины.

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Марк Сировой
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