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Пяткой в прыжке. Экс-капитан "Динамо" забил супергол – видео видео

21.12.2020, 07:31
Домагой Вида (фото - Besiktas, Facebook)
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Защитник "Бешикташа" Домагой Вида, который ранее был капитаном киевского "Динамо", забил красивый гол в ворота "Эрзурумспора" в чемпионате Турции.

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На 69-й минуте хорват подключился к розыгрышу углового. На повторной подаче он ринулся к воротам и забил гол сильным ударом пяткой в прыжке.

"Бешикташ" победил в этом матче со счетом 4:0. "Орлы" занимают четвертое место в турецкой Суперлиге. До лидирующего "Аланьяспора" – четыре очка, однако у "Бешикташа" еще есть игра в запасе.

  • Вида выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017 год. На закате выступлений в киевском клубе был капитаном команды.
  • В декабре 2017-го хорватский защитник перешел в турецкий "Бешикташ", где и выступает до сих пор.

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Марк Сировой
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