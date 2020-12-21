Защитник "Бешикташа" Домагой Вида, который ранее был капитаном киевского "Динамо", забил красивый гол в ворота "Эрзурумспора" в чемпионате Турции.

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На 69-й минуте хорват подключился к розыгрышу углового. На повторной подаче он ринулся к воротам и забил гол сильным ударом пяткой в прыжке.

"Бешикташ" победил в этом матче со счетом 4:0. "Орлы" занимают четвертое место в турецкой Суперлиге. До лидирующего "Аланьяспора" – четыре очка, однако у "Бешикташа" еще есть игра в запасе.

Вида выступал за "Динамо" с 2013-го по 2017 год. На закате выступлений в киевском клубе был капитаном команды.

В декабре 2017-го хорватский защитник перешел в турецкий "Бешикташ", где и выступает до сих пор.

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Марк Сировой

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