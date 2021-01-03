Футбол. Два украинца попали в список 50 талантов Европы по версии УЕФА

Украинские футболисты Илья Забарный и Анатолий Трубин попали в список 50 талантов Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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18-летний центральный защитник Забарный дебютировал за киевское "Динамо" в сентябре.

"От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций", – написали о нем в УЕФА.

19-летнего игрока "Шахтера" Трубина назвали в УЕФА "высоким вратарем с великолепной реакцией". В футбольном союзе отмечают, что украинец играл в основном составе пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил мячей.

31 декабря 2020 года сообщалось, что 19-летний вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную "открытий" Лиги чемпионов сезона 2020-2021.

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Наталия Медведева

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