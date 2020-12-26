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"Динамо" – в списке. UEFA назвал 30 лучших футбольных клубов в истории еврокубков

26.12.2020, 14:40
Динамо Киев (фото - пресс-служба ФК Динамо)

Европейский футбольный союз UEFA опубликовал на своем сайте список 30 лучших футбольных клубов в истории европейских турниров.

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Рейтинг выстраивался по количеству набранных очков с 1955 года в турнирах под эгидой UEFA. Киевское "Динамо" заняло 11-е место. "Бело-синие" провели 37 сезонов в еврокубках, в которых сыграли 242 матча: 101 победа, 53 ничьи и 88 поражений.  

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"Динамо" заняло наивысшую позицию в рейтинге среди клубов, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов. К тому же, "Динамо" никогда даже не пробивалось в финал турнира.

Донецкий "Шахтер" остановился за шаг до шорт-листа. "Горняки" расположились на 31 месте. В 21 еврокубковом сезоне горняки сыграли в 136 матчах: 54 победы, 30 ничьих и 52 поражения.

В топ-10 вошли "Реал", "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Ливерпуль", "Бенфика", "Порту" и "Аякс".

  • "Шахтер" и "Динамо" не смогли в этом сезоне пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды уже получили соперников по 1/16 Лиги Европы.

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Марк Сировой
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