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В Англии дисквалифицировали игрока сборной – он "сливал" информацию для нечестных ставок

24.12.2020, 10:47
В Англии дисквалифицировали игрока сборной – он
Киран Триппьер (Фото - ЕРА)

Английская футбольная ассоциация (FA) отстранила от игр футболиста национальной сборной и мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера на три месяца за нарушение правил бэттинга. Об этом пишет пресс-служба FA. 

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В прошлом году Триппьер собирался покидать лондонский "Тоттенхэм" из-за чего букмекеры открыли ставки на новый предполагаемый клуб игрока, пишет Sport Arena

Отмечается, что среди возможных вариантов трансфера рассматривались "Атлетико" Мадрид, "Валенсия", "Милан" и "ПСЖ", однако в один момент вероятность перехода в первый клуб сильно увеличилась. 

Из-за этого начались разбирательства. В FA считают, что футболист "сливал" информацию о своем трансфере ближайшему окружению. 

Станислав Стороженко
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