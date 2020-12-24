В Англии дисквалифицировали игрока сборной – он "сливал" информацию для нечестных ставок

Английская футбольная ассоциация (FA) отстранила от игр футболиста национальной сборной и мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера на три месяца за нарушение правил бэттинга. Об этом пишет пресс-служба FA.

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В прошлом году Триппьер собирался покидать лондонский "Тоттенхэм" из-за чего букмекеры открыли ставки на новый предполагаемый клуб игрока, пишет Sport Arena.

Отмечается, что среди возможных вариантов трансфера рассматривались "Атлетико" Мадрид, "Валенсия", "Милан" и "ПСЖ", однако в один момент вероятность перехода в первый клуб сильно увеличилась.

Из-за этого начались разбирательства. В FA считают, что футболист "сливал" информацию о своем трансфере ближайшему окружению.

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Станислав Стороженко

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