В Англии дисквалифицировали игрока сборной – он "сливал" информацию для нечестных ставок
Английская футбольная ассоциация (FA) отстранила от игр футболиста национальной сборной и мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера на три месяца за нарушение правил бэттинга. Об этом пишет пресс-служба FA.
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В прошлом году Триппьер собирался покидать лондонский "Тоттенхэм" из-за чего букмекеры открыли ставки на новый предполагаемый клуб игрока, пишет Sport Arena.
Отмечается, что среди возможных вариантов трансфера рассматривались "Атлетико" Мадрид, "Валенсия", "Милан" и "ПСЖ", однако в один момент вероятность перехода в первый клуб сильно увеличилась.
Из-за этого начались разбирательства. В FA считают, что футболист "сливал" информацию о своем трансфере ближайшему окружению.
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