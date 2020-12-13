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Экс-футболист "Спартака" арестован. Ему грозит четыре года тюрьмы – De Telegraaf

13.12.2020, 17:45
Экс-футболист
Куинси Промес (фото - ЕРА)

Футболист сборной Нидерландов Куинси Промес, который ранее играл за московский "Спартак", арестован. Ему грозит до четырех лет тюрьмы, передает De Telegraaf.

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По данным издания, футболист нанес ножевые ранения своему родственнику во время ссоры на семейном празднике, который отмечали еще в июле. Жертва нападения была серьезно ранена и также получила травму колена, пишут в издании.

В полиции подтвердили, что футболист арестован из-за инцидента с нанесением ножевых ранений. Однако правоохранители не стали раскрывать каких-либо деталей дела и не объяснили, почему задержание произошло только сейчас.

В издании отмечают, что за подобное нападение в Нидерландах предусмотрено тюремное заключение сроком на четыре года.

  • Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Является лучшим бомбардиром-легионером в истории клуба.
  • С 2019 года футболист выступает за амстердамский "Аякс". Он также играет за сборную Нидерландов – соперника сборной Украины на Евро-2020, которое должно состояться в следующем году.

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Марк Сировой
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