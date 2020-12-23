Украинский футболист Александр Зинченко отдал красивую голевую передачу за "Манчестер Сити" в матче против "Арсенала". На видео смотрите с 40-й секунды.

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Зинченко отметился уже на 3-й минуте поединка. Он отдал передачу на Габриэля Джезуса, начал забегание и принял разрезной пас Фила Фодена возле лицевой линии. Украинец вторым касанием вырезал мяч по дуге прямо на голову Джезусу. Бразилец играл на опережение и не оставил шансов вратарю "Арсенала" Рунару Рунарссону.

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Матч закончился со счетом 1:4 в пользу "Ман Сити". За "небесно-голубых" также отличились Рияд Марез, Фил Фоден и Эмерик Ляпорт. У "Арсенала "забил Александр Ляказетт.

После этой победы "Ман Сити" вышел в полуфинал Кубка Английской лиги, "Арсенал" покинул турнир. В прошлом сезоне именно "Ман Сити" выиграли этот трофей, победив в финале "Астон Виллу" (1:2).

13 декабря украинец Руслан Малиновский забил мощным ударом со штрафного за "Аталанту". Это был его первый мачт после перенесенной коронавирусной болезни.

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Видео – Man City/YouTube

Марк Сировой

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