Футбол. "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 Лиги Европы – результаты жеребьевки
14.12.2020, 14:16
Жеребьевка Лиги Европы (фото - пресс-служба УЕФА)
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Киевское "Динамо" сыграет с бельгийским "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы, а донецкий "Шахтер" – с "Маккаби" из Тель-Авива. Таких соперников украинские клубы получили во время жеребьевки.
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"Динамо" сыграет первый матч дома. За "Брюгге" выступают защитник сборной Украины Эдуард Соболь и бывший нападающий луганской "Зари" Деннис Бонавентуре.
"Шахтер" первую встречу с "Маккаби" проведет на выезде.
Посмотреть все результаты жеребьевки можно на инфографике (нажмите на изображение для увеличения).
- "Шахтер" имел все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, однако в последнем туре сыграл вничью с "Интером", а ближайший конкурент "Реал" – обыграл "Боруссию" М. "Горняки" заняли третье место в группе с восьмью очками.
- "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Киевляне заняли третье место с четырьмя очками.
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