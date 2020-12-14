Футбол. Прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов – все пары 1/8 финала
14.12.2020, 13:41
Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)
Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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В плей-офф элитного европейского турнира сыграют такие пары соперников:
"Боруссия" Менхенглабах – "Манчестер Сити";
"Лацио" – "Бавария";
"Атлетико" – "Челси";
"РБ Лейпциг" – "Ливерпуль";
"Порту" – "Ювентус";
"Барселона" – "ПСЖ";
"Севилья" – "Боруссия" Дортмунд;
"Аталанта" – "Реал".
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16 февраля.
- Украинские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако в нем могут сыграть футболисты сборной Украины: Руслан Малиновский – за "Аталанту", а Александр Зинченко – за "Манчестер Сити".
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