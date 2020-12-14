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Футбол. Прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов – все пары 1/8 финала

14.12.2020, 13:41
Футбол. Прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов – все пары 1/8 финала - Фото
Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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В плей-офф элитного европейского турнира сыграют такие пары соперников:

"Боруссия" Менхенглабах – "Манчестер Сити";

"Лацио" – "Бавария";

"Атлетико" – "Челси";

"РБ Лейпциг" – "Ливерпуль";

"Порту" – "Ювентус";

"Барселона" – "ПСЖ";

"Севилья" – "Боруссия" Дортмунд;

"Аталанта" –  "Реал".

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16 февраля.

  • Украинские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, однако в нем могут сыграть футболисты сборной Украины: Руслан Малиновский – за "Аталанту", а Александр Зинченко – за "Манчестер Сити". 

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Марк Сировой
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Барселона Лига чемпионов Реал ПСЖ результаты плей-офф жеребьевка Аталанта 1/8

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