19-летний украинский футболист попал в сборную "открытий" Лиги чемпионов

19-летний вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную "открытий" Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Об этом сообщается на сайте UEFA.com.

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Представители Европейского футбольного союза отметили факт появления Трубина в пяти из шести игр на прошедшем групповом этапе ЛЧ, а также три "сухих" матча, которые ему удалось провести.

Помимо украинского игрока, в сборную также попали Кристиан Ромеро ("Аталанта", 22 года), Зайду Сануси ("Порту", 23), Жуль Кунде ("Севилья", 22), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 20), полузащитники — Педри ("Барселона", 18), Джуд Беллингэм ("Боруссия Дортмунд", 17), Джованни Рейна ("Боруссия Дортмунд", 18), Доминик Собослаи ("РБ Зальцбург", 20), нападающие — Диогу Жота ("Ливерпуль", 24), Маркус Тюрам ("Боруссия Менхегладбах", 23).

Отмечается, что в опросе участвовали репортеры и редакторы организации.

Также Трубин стал лучшим игроком "Шахтера" в 2020 году по версии болельщиков клуба.

UEFA опубликовал на своем сайте список 30 лучших футбольных клубов в истории европейских турниров. "Динамо" Киев – на 11 месте.

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Станислав Стороженко

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