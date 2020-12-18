Месси и Роналду проиграли. FIFA назвала лучшего футболиста сезона

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Польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации футбола (FIFA).

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В списке конкурентов поляка были и две легенды мирового футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Левандовски в прошлом сезоне cтал лучшим бомбардиром Бундеслиги (34 гола в 31 одном матче) и лучим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов в 10 матчах). Всего за сезон он провел 47 игр и отметился 55 мячами.

Вместе с "Баварией" он выиграл кубок, чемпионат и суперкубок Германии, Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА.

Левандовски мог быть одним из главных претендентов и на Золотой мяч. Однако журнал France Football решил не вручать в этом году премию в связи с пандемией коронавируса и сокращенным сезоном.

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Видео – Bundesliga/YouTube

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Теги: роберт левандовски, Лионель Месси, криштиану роналду, fifa, футбол, ФИФА, Бавария
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