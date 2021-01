Украинский форвард Роман Яремчук забил юбилейный, 50-й гол, за бельгийский "Гент". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Яремчук отметился в поединке против "Генка". В компенсированное к первому тайму время украинец выиграл позицию в штрафной и направленно пробил головой в дальний угол. Этим голом он сравнял счет в матче.

"Гент" поздравил форварда в Twitter: "Этот большой мужик (Big Man) забил свой 50-й гол за Гент. Поздравляем, Роман!"

This Big Man just scored his 50th goal for Congrats Roman! #gnkgnt #kaagent pic.twitter.com/yGupetxhzj