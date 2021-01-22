Украинский форвард Роман Яремчук забил юбилейный, 50-й гол, за бельгийский "Гент". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Яремчук отметился в поединке против "Генка". В компенсированное к первому тайму время украинец выиграл позицию в штрафной и направленно пробил головой в дальний угол. Этим голом он сравнял счет в матче.

"Гент" поздравил форварда в Twitter: "Этот большой мужик (Big Man) забил свой 50-й гол за Гент. Поздравляем, Роман!"

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This Big Man just scored his 50th goal for Congrats Roman! #gnkgnt #kaagent pic.twitter.com/yGupetxhzj — KAA Gent (@KAAGent) January 21, 2021

Матч закончился со счетом 1:1. Также выступающие за "Гент" украинцы Роман Безус и Игорь Пластун были на скамье запасных, но на поле так и не появились.

"Гент" сейчас занимает 13 место в таблице бельгийской Лиге Жюпиле. "Генк" – на второй позиции.

Яремчук – воспитанник львовских "Карпат" и киевского "Динамо". В Украине выступал за "Динамо-2", "Динамо" и "Александрию". В 2017-м перешел в "Гент". Является основным нападающим сборной Украины.

В середине января 2020-го прием Яремчука в стиле Неймара оценил крупнейший в Instagram футбольный паблик.

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Марк Сировой

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