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С разворота. Украинец Яремчук забил важный гол в кубке Бельгии – видео

12.02.2021, 07:42
С разворота. Украинец Яремчук забил важный гол в кубке Бельгии – видео - Фото
Роман Яремчук (фото - KAA Gent, Twitter)

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил важный гол в матче Кубка Бельгии против "Шарлеруа".

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Игра складывалась не в пользу "Гента", форвард "Шарлеруа" Шамар Николсон забил на первой минуте – и "зебры" вели счете до концовки матча.

Однако на 74-й минуте именно Яремчук восстановил в поединке паритет. Украинец принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам. Нападающий сборной Украины с разворота пробил под дальнюю штангу, застав вратаря врасплох. Голкипер даже не прыгнул во время гола Яремчука.

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Затем "Гент" развил преимущество: на 81-й забил Вадис Одиджа-Офоэ, а на 84-й был автогол Сейдо Берахино. 3:1. "Гент" с украинцами Яремчуком и Романом Безусом в составе вышел в 1/4 финала Кубка Бельгии.

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Марк Сировой
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Роман Яремчук гол гент шарлеруа кубок бельгии видео футбол
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