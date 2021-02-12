С разворота. Украинец Яремчук забил важный гол в кубке Бельгии – видео

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук забил важный гол в матче Кубка Бельгии против "Шарлеруа".

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Игра складывалась не в пользу "Гента", форвард "Шарлеруа" Шамар Николсон забил на первой минуте – и "зебры" вели счете до концовки матча.

Однако на 74-й минуте именно Яремчук восстановил в поединке паритет. Украинец принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам. Нападающий сборной Украины с разворота пробил под дальнюю штангу, застав вратаря врасплох. Голкипер даже не прыгнул во время гола Яремчука.

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Яремчук забил за Гент в ворота Шарлеруа pic.twitter.com/XLrpYVipPD — Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) February 11, 2021

Затем "Гент" развил преимущество: на 81-й забил Вадис Одиджа-Офоэ, а на 84-й был автогол Сейдо Берахино. 3:1. "Гент" с украинцами Яремчуком и Романом Безусом в составе вышел в 1/4 финала Кубка Бельгии.

7 февраля украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко угодил в футбольный курьез и стал героем мемов, когда улегся в стенку в матче против "Ливерпуля".

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Марк Сировой

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