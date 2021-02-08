Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко лег в стенку в матче против "Ливерпуля" в Английской Премьер-лиге. Партнер по команде Рубен Диаш подвинул его, протащив по газону.

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Курьезный эпизод произошел в концовке первого тайма. "Ливерпуль" готовился пробивать штрафной, игроки "Ман Сити" выстроились в стенку, а Зинченко лег сразу за ними.

Этот относительно новый тактический прием появился в последние годы. Игроки ложатся, чтобы мяч не пролетел к воротам под стенкой, если стоящие в ней футболисты подпрыгнут, а исполнитель пробьет низом.

Однако Зинченко, видимо, сделал что-то не так. Стоявший в стенке защитник "Сити" Рубен Диаш взял украинца за шею и немного передвинул его, волоча по газону.

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Инцидент уже стал поводом для различных шуток и мемов.

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Что же касается спортивной составляющей поединка, то "Ман Сити" победил действующего чемпиона АПЛ со счетом 1:4 и укрепился на первом месте в турнирной таблице. Зинченко вышел на позиции левого защитника и провел на поле весь матч.

3 февраля украинец Марьян Швед забил гол за бельгийский "Мехелен" в стиле Лионеля Месси.

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Марк Сировой

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