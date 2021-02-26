Лига Европы. "Динамо" и "Шахтер" получили соперников по 1/8 финала – результаты жеребьевки

В 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет с римской "Ромой", а киевское Динамо – с испанским "Вильярреалом". Таких соперников украинские клубы получили во время жеребьевке турнира.

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Примечательно, что "Рому" сейчас возглавляет бывший тренер "Шахтера" – Пауло Фонсека. Также за нее играет один из экс-лидеров донецкого клуба – Генрих Мхитарян.

Матчи 1/8 финала ЛЕ состоятся 11 и 18 марта. "Динамо" проведет первый поединок дома на НСК "Олимпийский", а "Шахтер" – в Риме на "Стадио Олимпико".

Также в 1/8 финала ЛЕ между собой сыграют некогда гранды европейского футбола – "Милан" и "Манчестер Юнайтед". Полные результаты жеребьевки можно посмотреть, увеличив картинку по клику.

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Марк Сировой

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