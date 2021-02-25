Лига Европы. Динамо на последних минутах переиграл Брюгге: фото

Сегодня, 25 февраля, киевское "Динамо" во втором матче в 1/16 финала Лиги Европы обыграло "Брюгге" из одноименного бельгийского города и вышло в 1/8 турнира.

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Игра проходила в Бельгии и закончилась со счетом 0:1.

На 83 минуте Виталий Буяльский забил единственный гол в матче.

"Динамо" первый матч в Киеве сыграло вничью 1:1. Киевлян этот счет не устраивал, так как преимущество оставалось у "Брюгге" по правилу приоритета выездного гола.

Для прохода в следующий раунд "Динамо" надо было сегодня победить со счетом как минимум 1:0 или же сыграть вничью как минимум 2:2.

За прошедшие две недели сыграны все матчи 1/8 Лиги чемпионов: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд – (2:3), "Атлетико" – "Челси" (0:1), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия" Менхенгладбах – "Манчестер Сити" (0:2).

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