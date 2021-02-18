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18.02.2021, 18:48

"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж

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"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж
"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж
"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж

Киевское "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА – 1:1. Игра состоялась на стадионе НСК "Олимпийский" в столице. 

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Киевляне открыли счет в матче первыми на 62-ой минуте, голом отличился полузащитник Виталий Буяльский (1:0). Игрок "Динамо" нанес "обводящий" удар в ворота после подачи Виталия Миколенко. 

Однако через пять минут, на 67-й минуте, "Брюгге" сравнял счет – Брэндон Мехеле воспользовался подачей Рюда Вормера с углового и неудачным выходом вратаря "бело-синих" Георгия Бущана, точно пробив по воротам (1:1). 

  • Ранее "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Киевляне заняли третье место в группе с четырьмя очками – по итогу они попали в плей-офф Лиги Европы. 

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Фото – ЕРА

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Теги: футбол, Лига Европы, динамо киев, Брюгге
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