"Динамо" сыграло в ничью с "Брюгге" в первом матче 1/16 Лиги Европы – фоторепортаж

Киевское "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА – 1:1. Игра состоялась на стадионе НСК "Олимпийский" в столице.

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Киевляне открыли счет в матче первыми на 62-ой минуте, голом отличился полузащитник Виталий Буяльский (1:0). Игрок "Динамо" нанес "обводящий" удар в ворота после подачи Виталия Миколенко.

Однако через пять минут, на 67-й минуте, "Брюгге" сравнял счет – Брэндон Мехеле воспользовался подачей Рюда Вормера с углового и неудачным выходом вратаря "бело-синих" Георгия Бущана, точно пробив по воротам (1:1).

Ранее "Динамо" не смогло выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". Киевляне заняли третье место в группе с четырьмя очками – по итогу они попали в плей-офф Лиги Европы.

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Фото – ЕРА