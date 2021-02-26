"Мы суетились". Луческу отреагировал на нервную победу "Динамо" над "Брюгге" в Лиге Европы
Киевское "Динамо" хорошо играло в обороне, но суетилось в атаке во время победного матча против "Брюгге" (0:1), который дал украинцам путевку в 1/8 Лиги Европы. Об этом заявил на послематчевой конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, передает пресс-служба клуба.
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По его словам, задачи на первый и второй тайм перед командой стояли разные. В первой половине встрече для "Динамо" приоритетом было не пропустить гол, поскольку было бы очень сложно догнать "Брюгге", объясняет тренер.
"В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника", – сказал Луческу.
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Он добавил, что в перерыве призвал футболистов успокоиться, больше контролировать мяч и искать моменты у ворот "Брюгге". Для обострения игры в атаке, в частности, вышел на замену Николай Шапаренко. "Коля хорошо ускоряется мячом, видит зоны и добавляет мощи в атаке, что в итоге, и произошло", – объяснил Луческу.
Тренер также похвалил Виталия Бульяского – автора победного гола "Динамо".
"Он – один из лидеров команды, и опыт, и мастерство позволяют ему быть таковым. Виталия нельзя сравнивать с молодыми игроками – Сиротой или Забарным. Он – один из наших ведущих игроков, который делает свою работу очень качественно", – отметил Луческу.
В эфире канала Футбол 2 после матча тренер также заявлял, что молодые игроки из-за давления допускали не присущие им ошибки, но в целом команда "растет от игры к игре".
- Вчера, 25 февраля, оба украинских клуба вышли в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей "Динамо" обыграло "Брюгге" (2:1), а "Шахтер" – "Маккаби" Тель-Авив (3:0).
- Сегодня, 26 февраля, состоится жеребьевка 1/8 Лиги Европы – "Динамо" и "Шахтер" узнают следующих соперников.
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