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"Мы суетились". Луческу отреагировал на нервную победу "Динамо" над "Брюгге" в Лиге Европы

26.02.2021, 07:45
Мирча Луческу (фото - ЕРА)

Киевское "Динамо" хорошо играло в обороне, но суетилось в атаке во время победного матча против "Брюгге" (0:1), который дал украинцам путевку в 1/8 Лиги Европы. Об этом заявил на послематчевой конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, передает пресс-служба клуба.

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По его словам, задачи на первый и второй тайм перед командой стояли разные. В первой половине встрече для "Динамо" приоритетом было не пропустить гол, поскольку было бы очень сложно догнать "Брюгге", объясняет тренер.

"В защите мы сыграли хорошо, но, когда отбирали мяч, атаки у нас не получались – мы суетились, спешили и почти не доходили до ворот соперника", – сказал Луческу.

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Он добавил, что в перерыве призвал футболистов успокоиться, больше контролировать мяч и искать моменты у ворот "Брюгге". Для обострения игры в атаке, в частности, вышел на замену Николай Шапаренко. "Коля хорошо ускоряется мячом, видит зоны и добавляет мощи в атаке, что в итоге, и произошло", – объяснил Луческу.

Тренер также похвалил Виталия Бульяского – автора победного гола "Динамо".

"Он – один из лидеров команды, и опыт, и мастерство позволяют ему быть таковым. Виталия нельзя сравнивать с молодыми игроками – Сиротой или Забарным. Он – один из наших ведущих игроков, который делает свою работу очень качественно", – отметил Луческу.

В эфире канала Футбол 2 после матча тренер также заявлял, что молодые игроки из-за давления допускали не присущие им ошибки, но в целом команда "растет от игры к игре".

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Марк Сировой
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