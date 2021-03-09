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С передачи украинца. Роман Яремчук забил победный гол в чемпионате Бельгии – видео видео

09.03.2021, 07:53
Роман Яремчук (фото - KAA Gent)
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Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил гол за "Гент" с передачи тезки-украинца Безуса. Этот гол принес "Генту" победу над "Остенде" в чемпионате Бельгии.

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Яремчук отметился на 41 минуте. Безус отдал на него красивую проникающую передачу, оставив не у дел всю линию обороны. Яремчук вышел один на один с вратарем и технично забил гол под дальнюю штангу.

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Матч так и завершился со счетом 1:0. Это 18-й гол Яремчука в сезоне. "Гент" занимает 10 место в чемпионате Бельгии, "Остенде" – четвертое. Команды отдаляют друг друга всего лишь четыре очка.  

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Фото, видео – KAA Gent

Марк Сировой
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Роман Яремчук футбол видео гол роман безус гент чемпионат бельгии ассист остенде
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