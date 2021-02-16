Лучший. Украинец Яремчук сделал хет-трик и ассист в чемпионате Бельгии – видео голов

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче Лиги Жюпиле против "Мускрона". Портал WhoScored признал его лучшим игроком матча.

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Первый гол Яремчук забил на 28-й минуте. Он принял мяч у 11-метровой отметки и вторым касанием отправил его в дальний угол.

На 70-й форвард сборной сделал ассист. Пасом "под себя" он вывел один на один с вратарем Тарика Тиссудали – и марокканец не оставил голкиперу шансов.

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А на 85-й украинец забил свой второй гол, в касание расстреляв голкипера с линии вратарской.

На 90+1 Яремчук оформил хет-трик. Нападающий сыграл на ближней штанге при розыгрыше углового и забил красивый гол головой в ближнюю девятку.

4:0! "Гент" с украинцами Яремчуком и Безусом в составе разгромил "Мускрон" в чемпионате Бельгии. Роман Яремчук был причастен ко всем голам своей команды и заслуженно стал лучшим игроком матча – портал WhoScored поставил его игре 10 из 10 баллов.

"Гент" занимает 12 место в чемпионате Бельгии, "Мускрон" – 16-е.

В конце января Яремчук в стиле Златана Ибрагимовича забил юбилейный гол за "Гент".

На прошлой неделе Яремчук забил важный гол с разворота в матче Кубка Бельгии против "Шарлеруа".

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Марк Сировой

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