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Лучший. Украинец Яремчук сделал хет-трик и ассист в чемпионате Бельгии – видео голов

16.02.2021, 07:44
Лучший. Украинец Яремчук сделал хет-трик и ассист в чемпионате Бельгии – видео голов - Фото
Роман Яремчук (фото - KAA Gent)

Нападающий сборной Украины и "Гента" Роман Яремчук сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче Лиги Жюпиле против "Мускрона". Портал WhoScored признал его лучшим игроком матча.

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Первый гол Яремчук забил на 28-й минуте. Он принял мяч у 11-метровой отметки и вторым касанием отправил его в дальний угол.

На 70-й форвард сборной сделал ассист. Пасом "под себя" он вывел один на один с вратарем Тарика Тиссудали – и марокканец не оставил голкиперу шансов.

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А на 85-й украинец забил свой второй гол, в касание расстреляв голкипера с линии вратарской.

На 90+1 Яремчук оформил хет-трик. Нападающий сыграл на ближней штанге при розыгрыше углового и забил красивый гол головой в ближнюю девятку.

4:0! "Гент" с украинцами Яремчуком и Безусом в составе разгромил "Мускрон" в чемпионате Бельгии. Роман Яремчук был причастен ко всем голам своей команды и заслуженно стал лучшим игроком матча – портал WhoScored поставил его игре 10 из 10 баллов.  

"Гент" занимает 12 место в чемпионате Бельгии, "Мускрон" – 16-е.

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Марк Сировой
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Мускрон Роман Яремчук футбол видео гол сборная украины гент хет-трик чемпионат бельгии голевая передача ассист
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