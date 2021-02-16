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Футбольные звезды-2020. В УАФ объявили лучших игроков года

16.02.2021, 07:30
Футбольные звезды-2020. В УАФ объявили лучших игроков года - Фото
Виктор Цыганков (источник - личный facebook)

Вчера вечером, 15 февраля, в онлайн-формате прошла пятая ежегодная церемония Футбольные звезды Украины – в Украинской ассоциации футбола определились с лучшими игроками и тренерами прошедшего года, сообщается на официальном сайте УАФ.

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Победителями номинаций церемонии стали:

* Автор лучшего гола – Геннадий Пасич ("Верес", Ровно)

* Лучший футболист-легионер, играющий за границей – Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)

* Лучший футболист-легионер, играющий в Украине – Тайсон ("Шахтер", Донецк)

* Лучший тренер мужских команд, работающий за границей – Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия)

* Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд – Виктор Скрипник ("Заря", Луганск)

* Лучший молодой игрок – Илья Забарный ("Динамо", Киев)

* Лучший футболист Украины – Виктор Цыганков ("Динамо", Киев)

Смотрите также: Гол под штангу. Малиновский забил за "Аталанту" и вышел в полуфинал Кубка Италии – видео

Дарья Мостовая
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футбол футболист тренер Сергей Ребров номинация виктор цыганков лауреаты
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