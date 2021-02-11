Футбол. "Бавария" стала новым клубным чемпионом мира
11.02.2021, 22:36
Фото: EPA
"Бавария" со счетом 1:0 победила мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре и стала новым чемпионом.
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Гол Бенжамена Павара изначально был отменен из-за офсайда Роберта Левандовски, но после просмотра видеоповтора арбитр изменил решение.
До этого гол в ворота "Баварии" Йозуа Киммиха не был засчитан по этой же причине.
Это шестой трофей "Баварии" за год после титула чемпиона Германии, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка Германии и Суперкубка УЕФА.
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