Футбол. "Бавария" стала новым клубным чемпионом мира

"Бавария" со счетом 1:0 победила мексиканский "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира по футболу в Катаре и стала новым чемпионом.

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Гол Бенжамена Павара изначально был отменен из-за офсайда Роберта Левандовски, но после просмотра видеоповтора арбитр изменил решение.

До этого гол в ворота "Баварии" Йозуа Киммиха не был засчитан по этой же причине.

Это шестой трофей "Баварии" за год после титула чемпиона Германии, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка Германии и Суперкубка УЕФА.

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Вадим Ребрина

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