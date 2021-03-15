UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Роналду заявил, что побил вечный рекорд Пеле. Бразилец трогательно его поздравил

15.03.2021, 10:18
Роналду заявил, что побил вечный рекорд Пеле. Бразилец трогательно его поздравил - Фото
Криштиану Роналду и Пеле (фото - ЕРА)

Звезда современного футбола Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам в официальных матчах. Игравший в середине ХХ века Пеле это признал и трогательно поздравил португальца.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роналду объяснил в Instagram, что в последнее время СМИ сообщали о том, что он побил рекорд Пеле, забив больше 757 голов в официальных матчах. Однако Роналду не признавал этого, поскольку считал, что Пеле забил 767 официальных голов, включая девять за сборную штата Сан-Пауло и один – за военную команду Бразилии.

"Мир изменился с тех пор (как играл Пеле, – ред.), и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю в соответствии с нашими интересами", – написал португалец.

Сейчас Роналду заявил, что все-таки побил рекорд Пеле, забив 770 официальных мячей. Он отметил профиль легендарного бразильца и написал:

"В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его (Пеле, - ред.) играх, его голах и достижениях, и я не исключение. Я полон радости и гордости, что стал первым в мировом списке бомбардиров, превзойдя рекорд Пеле. Я никогда не мог мечтать об этом, будучи ребенком с Мадейры".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Пеле в Instagram признал рекорд Роналду и поздравил португальца.

"Я очень тобой восхищаюсь, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по голам в официальных матчах. Я сожалею только о том, что не могу тебя сегодня обнять", – написал бразилец.

Пеле также в знак "большой любви и многолетней дружбы" опубликовал фото, на котором поздравляет в 2008 году молодого Роналду с получением награды лучшему игроку года по версии FIFA.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pelé (@pele)

  • С рекордом Роналду не согласны в Чехии. В местной ассоциации футбола утверждают, что лучшим бомбардиром в истории является австрийско-чешский форвард Йозеф Бицан. По их подсчетам, игравший в 1930-50-х Бицан забил 821 гол в официальных матчах.

Смотрите также: "Трюк". Гранд английского футбола "Ман Сити" показал технику украинца Зинченко – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
футбол рекорд криштиану роналду Пеле роналдо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 