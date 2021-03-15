Роналду заявил, что побил вечный рекорд Пеле. Бразилец трогательно его поздравил

Звезда современного футбола Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам в официальных матчах. Игравший в середине ХХ века Пеле это признал и трогательно поздравил португальца.

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Роналду объяснил в Instagram, что в последнее время СМИ сообщали о том, что он побил рекорд Пеле, забив больше 757 голов в официальных матчах. Однако Роналду не признавал этого, поскольку считал, что Пеле забил 767 официальных голов, включая девять за сборную штата Сан-Пауло и один – за военную команду Бразилии.

"Мир изменился с тех пор (как играл Пеле, – ред.), и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю в соответствии с нашими интересами", – написал португалец.

Сейчас Роналду заявил, что все-таки побил рекорд Пеле, забив 770 официальных мячей. Он отметил профиль легендарного бразильца и написал:

"В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его (Пеле, - ред.) играх, его голах и достижениях, и я не исключение. Я полон радости и гордости, что стал первым в мировом списке бомбардиров, превзойдя рекорд Пеле. Я никогда не мог мечтать об этом, будучи ребенком с Мадейры".

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Пеле в Instagram признал рекорд Роналду и поздравил португальца.

"Я очень тобой восхищаюсь, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с побитием моего рекорда по голам в официальных матчах. Я сожалею только о том, что не могу тебя сегодня обнять", – написал бразилец.

Пеле также в знак "большой любви и многолетней дружбы" опубликовал фото, на котором поздравляет в 2008 году молодого Роналду с получением награды лучшему игроку года по версии FIFA.

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С рекордом Роналду не согласны в Чехии. В местной ассоциации футбола утверждают, что лучшим бомбардиром в истории является австрийско-чешский форвард Йозеф Бицан. По их подсчетам, игравший в 1930-50-х Бицан забил 821 гол в официальных матчах.

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Марк Сировой

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