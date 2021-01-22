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Футбол. Чехия оспорила "исторический рекорд" Криштиану Роналду

22.01.2021, 10:04
Футбол. Чехия оспорила
Криштиану Роналду (фото - ЕРА)

Футбольная ассоциация Чехии оспорила утверждение, что португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте ассоциации.

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20 января Роналду забил за "Ювентус" в финале Суперкубка Италии против "Наполи". Статистический портал Squawka заявил, что этот мяч был 760-м в карьере Роналду – и португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола, обогнав легендарного чеха Йозефа Бицана (759 голов).

В Футбольной ассоциации Чехии с этим несогласны. Глава комитета истории и статистики Ярослав Колар заявил, что посчитать голы игравшего в первой половине ХХ века Бицана – непросто, ведь нужно отобрать мячи лишь в официальных матчах. Он отметил, что некоторые статистические порталы не учли его мячи за второлиговый "Градец-Кралове" в 1952-м.

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Колар заверяет, что возглавляемый им комитет перепроверил статистику выступлений Бицана и насчитал 821 гол в официальных матчах.

"Это означает, что Криштиану Роналду – еще не лучший бомбардир в истории. Ему надо поработать, чтобы побить рекорд", – заявил он.

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Марк Сировой
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