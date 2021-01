Футбол. Чехия оспорила "исторический рекорд" Криштиану Роналду

Футбольная ассоциация Чехии оспорила утверждение, что португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте ассоциации.

20 января Роналду забил за "Ювентус" в финале Суперкубка Италии против "Наполи". Статистический портал Squawka заявил, что этот мяч был 760-м в карьере Роналду – и португалец стал лучшим бомбардиром в истории футбола, обогнав легендарного чеха Йозефа Бицана (759 голов).

В Футбольной ассоциации Чехии с этим несогласны. Глава комитета истории и статистики Ярослав Колар заявил, что посчитать голы игравшего в первой половине ХХ века Бицана – непросто, ведь нужно отобрать мячи лишь в официальных матчах. Он отметил, что некоторые статистические порталы не учли его мячи за второлиговый "Градец-Кралове" в 1952-м.

