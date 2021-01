Футбол. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, догнав легендарного чеха – Squawka

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, сравнявшись по этому показателю с Йозефом Бицаном. Такие данные приводит портал Squawka Football на основании статистики от Opta Sports.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера Роналду на 90+2 минуте забил в ворота Сассуоло, а Ювентус победил со счетом 3:1.

Этот гол стал 759 для португальца в официальных матчах, отмечает источник. Столько же у Йозефа Бицана, австрийско-чехословацого нападающего 1930-50-х. У выступавшего в 1950-70-х легендарного бразильца Пеле – 757.

Читайте также: "Динамо" – в списке. UEFA назвал 30 лучших футбольных клубов в истории еврокубков

Most official goals scored for club and country in football history:



Josef Bican (759)

Cristiano Ronaldo (759)

Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y