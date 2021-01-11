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Футбол. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, догнав легендарного чеха – Squawka

11.01.2021, 11:20
Футбол. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, догнав легендарного чеха – Squawka - Фото
Криштиану Роналду (фото - ЕРА)

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, сравнявшись по этому показателю с Йозефом Бицаном. Такие данные приводит портал Squawka Football на основании статистики от Opta Sports.

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Вчера Роналду на 90+2 минуте забил в ворота Сассуоло, а Ювентус победил со счетом 3:1.

Этот гол стал 759 для португальца в официальных матчах, отмечает источник. Столько же у Йозефа Бицана, австрийско-чехословацого нападающего 1930-50-х. У выступавшего в 1950-70-х легендарного бразильца Пеле – 757.

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Однако оппоненты Роналду играли относительно давно, к тому же некоторые ресурсы учитывают голы, забитые и в низших лигах. Поэтому данные от разных источников могут отличаться. Например, издание GOAL публиковало в конце декабря 2020-го рейтинг от Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, в котором у Бицана было 805 голов, у Роналду – 774, у Ромарио – 772, а у Пеле – 767.

  • 4 января Mundo Deportivo сообщало, что Роналду обошел Пеле по числу голов в официальных матчах и вплотную приблизился к рекорду Йозефа Бицана.

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Марк Сировой
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