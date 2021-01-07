Теннисистку Ястремскую отстранили от соревнований после позитивного теста на допинг

Украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от соревнований после позитивного теста на допинг. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF). Спортсменка отрицает обвинения.

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Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством ВАДА, обнаружила в ее образце мочи продукт метаболизма местеролона, который входит в список запрещенных ВАДА веществ.

22 декабря 2020 года Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с 7 января 2021 года она временно отстранена от соревнований.

Пресс-служба ITF отметила, что у Ястремской есть право обратиться к председателю трибунала, созванного для слушания ее дела, и объяснить, почему ее не следует временно отстранять, но пока она этого не сделала.

Ястремская заявила в Twitter, что не использовала допинг. "Я поражена и шокирована, учитывая то, что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020 года – я получила отрицательный тест на турнире WTA в Линце", – заявила теннисистка.

По ее словам, была обнаружена очень малая концентрация запрещенного вещества. Ястремская пообещала, что сделает все, чтобы очистить себя от обвинений.

5 января 2021 года стало известно, что от соревнований отстранен украинский гимнаст Олег Верняев. Его тренер не исключил, что это могло произойти из-за допинга.

Денис Юдин

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