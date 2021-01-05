Олимпийского чемпиона Верняева отстранили от международных соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила от состязаний украинского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Олега Верняева. Об этом сообщается на сайте организации.

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По информации NBCSport, в FIG отказались назвать причину отстранения, заявив, что запрет для него действует "до конца процедуры, которая продолжается".

Сообщается, что он отстранен как минимум с конца декабря 2020 года.

Как сообщил изданию Трибуна тренер Верняева Геннадий Сартинский, информация об отстранении Верняева достоверна, однако пока что является закрытой. Несмотря на это, он не исключил, что отстранение украинского спортсмена могло произойти из-за допинга.

В 2019 году Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике – это была первая подобная победа в истории независимой Украины.

В июле этого года в Токио должна пройти Олимпиада.

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Станислав Стороженко

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