Впервые. Гимнаст Верняев выиграл медаль ЧМ по многоборью: видео

Олег Верняев (Фото: EPA)

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике - это первая медаль в истории независимой Украины. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

@Verniaiev_GyM



Final AA Individual



Barras Paralelas

Nota 15.475

D6.7/E8.775#Stuttgart2019 pic.twitter.com/e7xr1LedtV — Estela de la Torre OLY (@esteladelatorre) October 11, 2019

Верняев показал лучший результат в упражнении на параллельных брусьях и третий - в опорном прыжке. В целом он получил 86,973 балла и заслужил бронзовую медаль.

8 сентября в первый день Кубка мирового вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты завоевали пять наград . Игорь Радивилов - золото в упражнениях на кольцах, Олег Верняев - серебро на коне в вольных упражнениях, где компанию на пьедестале ему составил Петр Пахнюк, ставший третьим. Ангелина Радивилова - получила бронза в опорном прыжке.

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