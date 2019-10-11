Впервые. Гимнаст Верняев выиграл медаль ЧМ по многоборью: видео

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике - это первая медаль в истории независимой Украины. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
@Verniaiev_GyM— Estela de la Torre OLY (@esteladelatorre) October 11, 2019
Final AA Individual
Barras Paralelas
Nota 15.475
D6.7/E8.775#Stuttgart2019 pic.twitter.com/e7xr1LedtV
Верняев показал лучший результат в упражнении на параллельных брусьях и третий - в опорном прыжке. В целом он получил 86,973 балла и заслужил бронзовую медаль.
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