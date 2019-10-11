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Впервые. Гимнаст Верняев выиграл медаль ЧМ по многоборью: видео

Впервые. Гимнаст Верняев выиграл медаль ЧМ по многоборью: видео - Фото
Олег Верняев (Фото: EPA)
11.10.2019, 23:33

Украинец показал лучший результат в упражнении на параллельных брусьях

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике - это первая медаль в истории независимой Украины. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Верняев показал лучший результат в упражнении на параллельных брусьях и третий - в опорном прыжке. В целом он получил 86,973 балла и заслужил бронзовую медаль.

  • 8 сентября в первый день Кубка мирового вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты завоевали пять наград. Игорь Радивилов - золото в упражнениях на кольцах, Олег Верняев - серебро на коне в вольных упражнениях, где компанию на пьедестале ему составил Петр Пахнюк, ставший третьим. Ангелина Радивилова - получила бронза в опорном прыжке.

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