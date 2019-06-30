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30.06.2019, 22:08

Спорт. Верняев - чемпион Европейских игр в упражнениях на брусьях

Спорт. Верняев - чемпион Европейских игр в упражнениях на брусьях - Фото
Олег Верняев (фото - facebook.com/olympicua)

Украинский гимнаст принес украинской сборной 17-е золото Европейских игр

Сегодня, 30 июня, украинский гимнаст Олег Верняев получил золотую медаль Европейских игр в Минске в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

При выполнении упражнения Олег получил 8,633 балла, сложность судьи оценили в 6,700. Итоговый результат 15,333. Таким образом украинский спортсмен опередил соперников из Кипра и Турции.

Ранее сегодня Верняев завоевал серебряную награду в упражнениях на коне. Кроме того сегодня на Европейских играх в Минске украинец, борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг и завоевал золото, боксер Александр Хижняк выиграл золото, одержав победу в финальном поединке над итальянцем Сальваторе Кавальяро, каратистка Анита Серегина выиграла золотую медаль, в финальном поединке весовой категории до 61 кг победив словенку Тьясу Ристич, а каратист Станислав Горуна занял первое место в весовой категории до 75 кг украинец, победив Рафаэля Агаева из Азербайджана.

По итогам Европейских игр в Минскне в активе Украины 52 медали (17 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) и третье место в общекомандном зачете соревнований.

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Теги: европейские игры, олег верняев, спорт, гимнастика
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