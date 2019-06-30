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30.06.2019, 14:58

Спорт. Европейские игры: украинцы выиграли еще три медали - фото

Спорт. Европейские игры: украинцы выиграли еще три медали - фото - Фото
Фото: скриншот видео

Сегодня проходит заключительный, девятый медальный день в Минске

обновлено

Украинец, борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг и завоевал золото Европейских игр в Минске, спортивный гимнаст Олег Верняев – серебро. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Беленюк одержал победу над Исламом Аббасовым из Азербайджана - 3:1.

Жан Беленюк (фото - facebook.com/olympicua)

"Олег Верняев получает вторую награду европейских игр в Минске. До серебра в многоборье наш спортивный гимнаст добавил такую же медаль в упражнениях на коне", - отмечается в сообщении.

Олег Верняев (фото - facebook.com/olympicua)

Действующий чемпион Европы и мира украинец Александр Хижняк выиграл золото II Европейских игр, одержав победу в финальном поединке над итальянцем Сальваторе Кавальяро, сообщает Vringe.com. Хижняк принес второе золото сборной Украины по боксу.

Сегодня проходит заключительный, девятый медальный день.

27 июня 2019 года велогонщица Анна Соловей принесла седьмую золотую награду сборной Украины на Европейский играх-2019.

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Теги: Украина, олег верняев, Жан Беленюк, европейские игры
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