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27.06.2019, 21:51

Спорт. Европейские игры: украинка выиграла золото на велотреке

Спорт. Европейские игры: украинка выиграла золото на велотреке - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

Анна Соловей принесла седьмую золотую награду сборной Украины

Велогонщица Анна Соловей принесла седьмую золотую награду сборной Украины на Европейский играх-2019 в Минске (Беларусь). Об этом сообщает Укринформ.

В первый день соревнований на велотреке Соловей выиграла по очкам гонку на 25 км, в которой принимали участие представительницы 17 стран.

Выиграв два промежуточных финиша и заработав круг преимущества, Соловей в итоге набрала 30 очков и опередила ближайшую соперницу верен Эбергардт из Австрии. Бронзовая награда досталась чешке Ярмило Махачовий.

В активе украинской сборной на Играх в Беларуси уже 27 наград - 7 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

Вчера украинцы выиграли три медали. Александр Сыромятников и Олег Кухарик заняли второе место в финале байдарки-двойки на дистанции 1000 метров, а Андрей Рыбачок и Юрий Вандюк финишировали вторыми в финале каноэ-двойки на дистанции 1000 метров.

Борец вольного стиля Александр Хоцяновский стал бронзовым призером Европейских игр в весовой категории 125 кг.

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Теги: европейские игры, велоспорт, Анна Соловей
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