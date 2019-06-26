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26.06.2019, 22:52

Спорт. Европейские игры: украицы выиграли три медали

Спорт. Европейские игры: украицы выиграли три медали - Фото
Александр Хоцяновский (фото - facebook.com/olympicua)

Два "серебра" получили гребцы и "бронзу" - борец вольного стиля

На Европейских играх-2019 в Минске состоялся пятый медальный день, в течение которого было разыграно 16 комплектов наград. Украицы выиграли три медали. Об этом сообщает Укринформ.

Два "серебра" получили гребцы - Александр Сыромятников и Олег Кухарик заняли второе место в финале байдарки-двойки на дистанции 1000 метров, а Андрей Рыбачок и Юрий Вандюк финишировали вторыми в финале каноэ-двойки на дистанции 1000 метров.

Борец вольного стиля Александр Хоцяновский стал бронзовым призером Европейских игр в весовой категории 125 кг.

В активе сборной Украины теперь 5 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете лидирует сборная России - 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых медалей. Вторыми идут хозяева Европейских  игр-2019 - белорусы (15, 11, 19), третьими - спортсмены Грузии (6, 6, 10), четвертыми - представители Италии (6, 5, 3). Украина (5, 10, 7) занимает пятое место, на шестом - французы (5, 1, 9), седьмые - немцы (4, 1, 5).

Обладателями наград в Минске уже стали представители 37 стран из 50 команд-участниц.

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Теги: спорт, европейские игры
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