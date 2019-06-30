Спорт. Украинский каратист принес сборной 16-е золото

Станислав Горуна (фото - facebook.com/olympicua)

Львовский спортсмен Станислав Горуна в последний день Европейских игр в Минске принес сборной Украины еще одну золотую медаль. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет Украины.

В финале турнира каратистов весовой категории до 75 кг украинец победил Рафаэля Агаева из Азербайджана - 4:0.

По итогам Европейских игр в Минскне в активе Украины 51 медаль (16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых) и третье место в общекомандном зачете соревнований.

Ранее сегодня на Европейских играх в Минске украинец, борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг и завоевал золото, боксер Александр Хижняк выиграл золото, одержав победу в финальном поединке над итальянцем Сальваторе Кавальяро, каратистка Анита Серегина завоевала золотую медаль, в финальном поединке весовой категории до 61 кг победив словенку Тьясу Ристич, спортивный гимнаст Олег Верняев получил серебро.