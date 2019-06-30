Спорт. Каратистка из Украины стала чемпионкой Европейских игр

Анита Серегина (фото - facebook.com/olympicua)

Украинская каратистка Анита Серегина завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Спортсменка из Одессы в финальном поединке весовой категории до 61 кг победила словенку Тьясу Ристич - 3:1.

А в весовой категории до 55 кг украинка Анжелика Терлюга получила серебр".

В активе сборной Украины теперь 15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых медалей, которые обеспечивают третье место в общекомандном зачете Европейских игр.

Ранее сегодня на Европейских играх в Минске украинец, борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в финале весовой категории до 87 кг и завоевал золото, боксер Александр Хижняк выиграл золото, одержав победу в финальном поединке над итальянцем Сальваторе Кавальяро, спортивный гимнаст Олег Верняев получил серебро.