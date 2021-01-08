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Бойца UFC арестовали. Подозревают в покушении на убийство сестер – ESPN

08.01.2021, 14:17
Бойца UFC арестовали. Подозревают в покушении на убийство сестер – ESPN - Фото
Ирвин Ривера (скриншот видео Combate Americas, YouTube)

Бойца UFC Ирвина Риверу арестовали по подозрению в покушении на убийство двух сестер. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на отчет полиции, который оказался в распоряжении редакции.

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По данным отчета, одна из сестер сказала полиции, что проснулась, когда Ривера наносил им удары ножом. Сейчас обе женщины находятся в больнице с многочисленными ранениями.

Как говорится в отчете, Ривера сообщил полиции, что вошел в комнату своих сестер, когда они спали, и ударил их кастетным ножом. Он также сказал, что "высшая сила" приказала ему убить сестер. Боец считал их погибшими.

В UFC заявили, что им известно об инциденте, а по информации от менеджмента бойца, это произошло на фоне его проблем с психическим здоровьем.

В промоушене также сказали, что собирают информацию о произошедшем, продолжается расследование. UFC не будет в ближайшее время назначать бои с Риверой.

  • 31-летний Ривера провел 16 боев ММА на профессиональном уровне: 10 побед, шесть поражений. Последний раз он выходил в октагон в сентябре 2020-го, проиграл раздельным решением судей Эндрю Юэллу. 
Марк Сировой
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