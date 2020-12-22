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UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео видео

22.12.2020, 12:59
Самый невероятный нокаут в истории UFC (Фото - скриншот из видео - YouTube)
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Ultimate Fighting Championship представил бойцов-номинантов на премию "Лучший нокаут 2020 года".

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Лучшими нокаутами этого года признаны удары Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса, а также Кевина Холланда. Проголосовать за самый выдающийся момент можно на сайте UFC, а также на их страничке в Twitter или Facebook. 

  • В начале декабря этого года в Лас-Вегасе состоялось ММА-шоу, где 25-летний американский легковес Джордан "Monkey King" Левитт необычным образом нокаутировал ветерана Мэтта Ваймана: бросив его на пол.

Смотрите видео: Американский боец ММА сделал "самый невероятный нокаут в истории UFC"

Станислав Стороженко
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