Ultimate Fighting Championship представил бойцов-номинантов на премию "Лучший нокаут 2020 года".

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Лучшими нокаутами этого года признаны удары Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса, а также Кевина Холланда. Проголосовать за самый выдающийся момент можно на сайте UFC, а также на их страничке в Twitter или Facebook.

В начале декабря этого года в Лас-Вегасе состоялось ММА-шоу, где 25-летний американский легковес Джордан "Monkey King" Левитт необычным образом нокаутировал ветерана Мэтта Ваймана: бросив его на пол.

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Станислав Стороженко

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