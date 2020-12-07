Жуткий слэм-нокаут на ММА-шоу UFC в Лас-Вегасе: бойца швырнули на пол – видео
На выходных в Лас-Вегасе состоялось ММА-шоу, где 25-летний американский легковес Джордан "Monkey King" Левитт необычным образом нокаутировал ветерана Мэтта Ваймана: бросив его на пол. Видео размещено в Instagram победителя.
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Бой не знающего поражений дебютанта основного ММА-промоушена UFC с неоднократно битым 37-летним Вайманом продлился 5 декабря всего 23 секунды.
Фаворит фронтально захватил соперника, поднял его, пронес через октагон и жестко швырнул на спину у стены клетки. Тот ударился головой и оказался в не запрещенном правилами слэм-нокауте.
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Позднее глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что с побежденным бойцом "все в порядке".
У Левитта после боя восемь побед, у Ваймана – 16 (и 10 поражений).
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