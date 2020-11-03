"Ему повезло". Чемпион UFC с дробовиком в руках прогнал угонщика автомобиля – видео

Джон Джонс говорит, что слишком умен, чтобы стрелять по убегающему человеку

Звездный американский боец UFC Джон Джонс с дробовиком в руках прогнал злоумышленника, который пытался угнать автомобиль спортсмена прямо из-под его дома. Видео инцидента, снятое на камеры наблюдения, опубликовал в Instagram сам Джонс.

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На кадрах видно, что неизвестный попытался сесть в один из автомобилей спортсмена, который был припаркован на улице. Однако в этот момент поднялась дверь гаража, перед угонщиком появился Джонс с ружьем и злоумышленник начал убегать. Боец кинулся вдогонку.

"В следующий раз, когда попытаетесь кого-то ограбить, убедись в том, что вы достаточно быстры, чтобы суметь сбежать. Ему повезло, что я достаточно умен, чтобы не стрелять в человека, который убегает. Я понимаю, что времена тяжелые, но ваша жизнь не стоит пары украденных ценностей", – написал он.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BONY (@jonnybones) 1 Ноя 2020 в 12:25 PST

Последний раз Джонс выходил в октагон 8 февраля. Он победил Доминика Рейеса и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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Марк Сировой

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