"Ему повезло". Чемпион UFC с дробовиком в руках прогнал угонщика автомобиля – видео
Джон Джонс говорит, что слишком умен, чтобы стрелять по убегающему человеку
Звездный американский боец UFC Джон Джонс с дробовиком в руках прогнал злоумышленника, который пытался угнать автомобиль спортсмена прямо из-под его дома. Видео инцидента, снятое на камеры наблюдения, опубликовал в Instagram сам Джонс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На кадрах видно, что неизвестный попытался сесть в один из автомобилей спортсмена, который был припаркован на улице. Однако в этот момент поднялась дверь гаража, перед угонщиком появился Джонс с ружьем и злоумышленник начал убегать. Боец кинулся вдогонку.
"В следующий раз, когда попытаетесь кого-то ограбить, убедись в том, что вы достаточно быстры, чтобы суметь сбежать. Ему повезло, что я достаточно умен, чтобы не стрелять в человека, который убегает. Я понимаю, что времена тяжелые, но ваша жизнь не стоит пары украденных ценностей", – написал он.
Смотрите также: Гонщик Formula 1 сбил своего механика – видео
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Последний раз Джонс выходил в октагон 8 февраля. Он победил Доминика Рейеса и в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.
Читайте также: Экс-тренер Усика оценил бой с Чисорой: С таким стилем против Джошуа и Фьюри он не вытянет
Комментарии