Экс-тренер Усика оценил бой с Чисорой: С таким стилем против Джошуа и Фьюри он не вытянет

Джеймс Али Башир полагает, что недавний бой Александра Усика с британским супертяжеловесом был очень конкурентными, а победитель "бегал от Чисоры"

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профибокса Александр Усик (18-0, 13 КО) в последнее время стал менее техничным, что показал его последний бой, и такие перемены не позволят на равных конкурировать с крупными топами супертяжелого веса. Такую точку зрения выразил в интервью YouTube-каналу BWTM Sports его бывший тренер Джеймс Али Башир, с которым Усик пришел к чемпионским титулам.

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По мнению коуча, боксер из Украины на ринге с Дереком Чисорой "был сам не свой" – не показывал той техники, над которой они сообща работали в свое время: "Он был неловок и не расчетлив, много бегал вместо боксирования".

Башир считает, что из-за такого отхода от разученных ранее техник Усик "страдал" в бою с массивным Чисорой.

"Пока он идет без поражений, но это выбор пути, на котором ему будет прилетать больше ударов, чем когда-либо ранее", – сказал тренер и отметил, что тенденция наметилась еще в прошлом бою Александра в качестве супертяжа: тогда он перебил Чеда Уизерспуна.

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"Скажу одно: с таким стилем он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри", – подытожил экс-коуч Усика и Владимира Кличко.

Усик дожидается результата декабрьского поединка чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом. Он является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO и не намерен пропускать вперед чемпиона WBC Тайсона Фьюри (у того в декабре также будет вполне проходной бой).

Фьюри на пару с Джошуа весной хотят определить абсолютного чемпиона-супертяжа – на кону в этом мегафайте будут титулы всех четырех основных организаций: IBF, WBC, WBO и WBA. Усик же собирается первым драться с Джошуа.

Евгений Пилипенко

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