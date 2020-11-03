UA

Экс-тренер Усика оценил бой с Чисорой: С таким стилем против Джошуа и Фьюри он не вытянет

03.11.2020, 12:36
Экс-тренер Усика оценил бой с Чисорой: С таким стилем против Джошуа и Фьюри он не вытянет - Фото
Усик и Башир в 2016 году (фото – instagram.com/kiko_boxing_club)

Джеймс Али Башир полагает, что недавний бой Александра Усика с британским супертяжеловесом был очень конкурентными, а победитель "бегал от Чисоры"

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе профибокса Александр Усик (18-0, 13 КО) в последнее время стал менее техничным, что показал его последний бой, и такие перемены не позволят на равных конкурировать с крупными топами супертяжелого веса. Такую точку зрения выразил в интервью YouTube-каналу BWTM Sports его бывший тренер Джеймс Али Башир, с которым Усик пришел к чемпионским титулам.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению коуча, боксер из Украины на ринге с Дереком Чисорой "был сам не свой" – не показывал той техники, над которой они сообща работали в свое время: "Он был неловок и не расчетлив, много бегал вместо боксирования".

Башир считает, что из-за такого отхода от разученных ранее техник Усик "страдал" в бою с массивным Чисорой.

"Пока он идет без поражений, но это выбор пути, на котором ему будет прилетать больше ударов, чем когда-либо ранее", – сказал тренер и отметил, что тенденция наметилась еще в прошлом бою Александра в качестве супертяжа: тогда он перебил Чеда Уизерспуна.

Смотрите также: Лучший нокаут года. Дэвис "выключил" Санта Круса – видео последних секунд боя

"Скажу одно: с таким стилем он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри", – подытожил экс-коуч Усика и Владимира Кличко.

Усик дожидается результата декабрьского поединка чемпиона WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа с Кубратом Пулевом. Он является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO и не намерен пропускать вперед чемпиона WBC Тайсона Фьюри (у того в декабре также будет вполне проходной бой).

Фьюри на пару с Джошуа весной хотят определить абсолютного чемпиона-супертяжа – на кону в этом мегафайте будут титулы всех четырех основных организаций: IBF, WBC, WBO и WBA. Усик же собирается первым драться с Джошуа.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Энтони Джошуа Спорт бокс Александр Усик тренер тайсон фьюри дерек чисора Джеймс Али Башир

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать

Партнерский проектЧетыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
 