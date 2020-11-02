Гонщик Formula 1 сбил своего механика – видео
Гонщик Лэнс Стролл объяснил, что у него были холодными тормоза – и он не уcпел вовремя остановиться на пит-стопе
Гонщик команды Формула 1 Racing Point Лэнс Стролл сбил своего механика. Об этом пишет Formula 1.
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Инцидент прозишел на гран-при Эмилии-Романьи. Пилот не успел вовремя затормозить и ударил в подъемник, после чего механик покатился кубарем.
Механика быстро заменили, команда взяла его под руки и отвела в бокс. Медики проверили потсрадавшего и сказали, что у него нет серьезных повреждений – лишь синяки.
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"На последнем пит-стопе у меня были холодные тормоза, я пролетел мимо пит-бокса. Я рад слышать, что с моим механиком все в порядке – это самое главное", – прокомментировал инцидент пилот болида.
- 12 октября сообщалось, что пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера на гран-при Эйфеля.
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