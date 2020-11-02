Гонщик Formula 1 сбил своего механика – видео

Гонщик Лэнс Стролл объяснил, что у него были холодными тормоза – и он не уcпел вовремя остановиться на пит-стопе

Гонщик команды Формула 1 Racing Point Лэнс Стролл сбил своего механика. Об этом пишет Formula 1.

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Инцидент прозишел на гран-при Эмилии-Романьи. Пилот не успел вовремя затормозить и ударил в подъемник, после чего механик покатился кубарем.

Механика быстро заменили, команда взяла его под руки и отвела в бокс. Медики проверили потсрадавшего и сказали, что у него нет серьезных повреждений – лишь синяки.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1) 1 Ноя 2020 в 10:50 PST

"На последнем пит-стопе у меня были холодные тормоза, я пролетел мимо пит-бокса. Я рад слышать, что с моим механиком все в порядке – это самое главное", – прокомментировал инцидент пилот болида.

12 октября сообщалось, что пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера на гран-при Эйфеля.

Марк Сировой

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