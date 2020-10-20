Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
20.10.2020, 10:30

Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео

1 / 10
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видеоРекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео

SSC Tuatara побил рекорд Bugatti Chiron Super Sport и стал самым быстрым серийным автомобилем мира

Гиперкар SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Он установил рекорд скорости на государственной трассе 160 в Неваде, США, пишет Business Insider.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автомобиль развил скорость среднюю скорость 316,11 миль в час (508,7 км/ч), это зафиксировали с помощью 15 спутников. На более быстром участке SSC Tuatara разогнался до 331,15 миль в час (532,9 км/ч). За рулем был профессиональный гонщик Оливер Уэбб.

Таким образом автомобиль побил рекорд Bugatti Chiron Super Sport, который был установлен в 2019 году на гигантском испытательном треке Volkswagen Ehra-Lessien в Германии. По данным Ars Technica, Chiron Super Sport развил скорость 304,77 миль в час (490,4 км/ч).

Читайте также: ЗАЗ возобновил производство и побил рекорд девяти месяцев

СПРАВКА. SSC Tuatara производит американская компания SSC North America. В автомобиле установлен  5,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Он выдает 1750 лошадиных сил на E85 и 1350 лошадиных сил – на бензине с октановым числом 91. 

SSC Tuatra имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,279. А рев мотора гиперкара напоминает звук реактивного самолета:

Автомобиль является серийным, то есть его можно использовать на дорогах общего пользования. SSC North America планирует произвести всего 100 экземпляров. Cтоимость SSC Tuatara в базовой комплектации составляет $1,6 млн и может достигать $1,9 млн в зависимости от модификаций.

Читайте также: Украина готова сама производить электромобили – советник вице-премьера

Видео – SSC North America и СAR 69/YouTube

Фото – SSC North America

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: рекорд, машина, автомобиль, скорость, суперкар, ssc tuatara, SSC North America, Bugatti Chiron Super Sport
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Уникальное захоронение. В Египте нашли более 50 древних саркофагов с мумиями – фото
Уникальное захоронение. В Египте нашли более 50 древних саркофагов с мумиями – фото
На въездах в Киев и в центре города установили дорожные метеостанции: фото
На въездах в Киев и в центре города установили дорожные метеостанции: фото
Самое страшное наводнение за 100 лет. Последствия шторма во Франции и Италии: фото, видео
Самое страшное наводнение за 100 лет. Последствия шторма во Франции и Италии: фото, видео
Материалы по теме
Владельцы евроблях оказались в ловушке и массово получают штрафы на 170 000 грн
Авто Владельцы евроблях оказались в ловушке и массово получают штрафы на 170 000 грн
Украинцы начали покупать больше новых автомобилей. Топ-5 популярных марок
Авто Украинцы начали покупать больше новых автомобилей. Топ-5 популярных марок
Популярное
фото/видео
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция
Обращение Зеленского к Раде и доклад Степанова, как бороться с коронавирусом – трансляция 10:28
Ученые измерили, за какое время луч проходит молекулу водорода: это потрясает воображение
Ученые измерили, за какое время луч проходит молекулу водорода: это потрясает воображение 10:15
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС
Второй круг ковид-локдаунов. Ирландия до зимы закрывается на жесткий карантин: первая в ЕС 07:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 