Рекорд скорости. SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире – фото, видео

Гиперкар SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в мире. Он установил рекорд скорости на государственной трассе 160 в Неваде, США, пишет Business Insider.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автомобиль развил скорость среднюю скорость 316,11 миль в час (508,7 км/ч), это зафиксировали с помощью 15 спутников. На более быстром участке SSC Tuatara разогнался до 331,15 миль в час (532,9 км/ч). За рулем был профессиональный гонщик Оливер Уэбб.

Таким образом автомобиль побил рекорд Bugatti Chiron Super Sport, который был установлен в 2019 году на гигантском испытательном треке Volkswagen Ehra-Lessien в Германии. По данным Ars Technica, Chiron Super Sport развил скорость 304,77 миль в час (490,4 км/ч).

Читайте также: ЗАЗ возобновил производство и побил рекорд девяти месяцев

СПРАВКА. SSC Tuatara производит американская компания SSC North America. В автомобиле установлен 5,9-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом. Он выдает 1750 лошадиных сил на E85 и 1350 лошадиных сил – на бензине с октановым числом 91. SSC Tuatra имеет очень низкий коэффициент лобового сопротивления – 0,279. А рев мотора гиперкара напоминает звук реактивного самолета: Автомобиль является серийным, то есть его можно использовать на дорогах общего пользования. SSC North America планирует произвести всего 100 экземпляров. Cтоимость SSC Tuatara в базовой комплектации составляет $1,6 млн и может достигать $1,9 млн в зависимости от модификаций.

Читайте также: Украина готова сама производить электромобили – советник вице-премьера

Видео – SSC North America и СAR 69/YouTube

Фото – SSC North America