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MMA. Хабиб Нурмагомедов задушил Джастина Гейджи и завершил карьеру – видео

25.10.2020, 01:25
MMA. Хабиб Нурмагомедов задушил Джастина Гейджи и завершил карьеру – видео - Фото
Хабиб Нурмагомедов после боя с Джастином Гэтджи (скриншот видео Basketcat96, YouTube)

Хабиб Нурмагомедов в бое против Джастина Гейджи третий раз защитил титул чемпиона UFC. Это его 29 победа в профессиональной карьере

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов (29-0-0) победил американца Джастина Гейджи (22-3-0) на турнире UFC 254 и защитил титул чемпиона в легком весе. После поединка он сказал: "Это был мой последний бой".

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Нурмагомедов победил удушающим приемом во втором раунде. Он третий раз защитил титул и добыл 29 победу в профессиональной карьере, ни разу не проиграв.

После боя Нурмагомедов заплакал, сказал, что посвящает победу умершему несколько месяцев назад отцу, и объявил о завершении карьеры в UFC.

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Марк Сировой
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