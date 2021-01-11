Украинская теннисистка Элина Свитолина в напряженном поединке обыграла россиянку Екатерину Александрову в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби.

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Счет поединка – 6:2, 6:7, 7:6. Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге WTA. Александрова – 33-ю, что является наивысшим местом среди российских теннисисток.

Благодаря этой победе Свитолина вышла в четвертьфинал турнира. Там она снова встретится с россиянкой – Вероникой Кудерметовой (№46 WTA). Поединок состоится сегодня в 11:45 по киевскому времени.

Для Свитолиной это будет уже третья встреча с соперниками из РФ на турнире. В 1/16 финала она со счетом 6:4, 6:1 обыграла Веру Звонареву (№40 WTA).

Кроме Свитолиной, Украину в четвертьфинале представит 18-летняя Марта Костюк (№99 WTA). Ей предстоит встретиться с испанкой Сарой Саррибес-Торно (№66 WTA).

7 января украинскую теннисистку Даяну Ястремскую отстранили от соревнований после позитивного теста на допинг.

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Марк Сировой

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