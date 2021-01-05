"Через 10 лет будем способны". Министр спорта – о планах провести Олимпиаду в Украине

Украина хочет стать хозяйкой Олимпийских игр через девять-одиннадцать лет. Такие сроки назвал Суспільному министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, отвечая на вопрос, о каком "спортивном Оскаре" Украины говорил еще в октябре президент Владимир Зеленский.

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В 2020 году последний неоднократно заявлял, что Украине нужно провести ОИ, а в июле Офис президента сообщил, что "готовится к участию в конкурсе на право проведения ОИ". Гутцайт в то время говорил, что в Национальном олимпийском комитете работают над датами 2028-2030, хотя хозяин ОИ-2028 был определен еще в 2017-м (Лос-Анджелес).

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские ОИ или сразу амбициозную цель – взрослую Олимпиаду", – сообщил он сейчас.

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Именно в эти сроки, считает министр, Украина будет готова к принятию соревнований такого уровня: "Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести ОИ".

Кто проведет зимние ОИ-2030, выяснится в 2023 году: помимо Украины, заявки подают Саппоро, Солт-Лейк Сити, Барселона/Пиренеи, Ванкувер. К 2025-му будет определен хозяин летних ОИ-2032 (заявленные конкурсанты – Мумбаи, Джакарта, Мадрид, Квинсленд, Доха, Рейнско-Рурская область ФРГ).

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Евгений Пилипенко

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